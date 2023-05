Джими Бътлър се завърна и поведе Маями за втори успех срещу Ню Йорк в полуфиналните плейофи на Източната конференция от Националата баскетболна асоциация. Хийт спечели убедително със 105:86 и поведе с 2:1 победи в сериите.

Бътлър, който пропусна втория мач заради контузия, бе най-резултатен в мача с 28 точки. Макс Стръс завърши с 19 за Сънс.

Jimmy Butler in the Game 3 W:



28 PTS

4 REB

3 AST



Heat lead the series 2-1 pic.twitter.com/0OFuYgpS3D