Джокович е аут от Индиън Уелс след загуба от 123-ия в света Лука Нарди

Италианецът Лука Нарди, който влезе в основната схема на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Индиън Уелс като щастлив губещ постигна най-голямата победа в кариерата си.

20-годишният Нарди победи световния номер 1 и идол от детството си Новак Джокович с 6:4, 3:6, 6:3.

Заемайки 123 позиция в класацията на ATP, той е най-ниско класираният играч, побеждавал Джокович на ниво ATP Мастърс 1000 или Голям шлем. Италианецът е и четвъртият най-ниско класиран играч, който е победил действащ номер 1 в света на Мастърс 1000.

Той записа първата си победа в Топ 50, като победи Джан Джижен във втория кръг, и показа най-доброто от себе си в първия и третия сет, за да изхвърли Джокович в първото му участие в Индиън Уелс от 2019 г. насам.

Нарди подпечата победата си с шестия си ас в мача, спирайки петкратния шампион в преследването му за рекордна шеста титла в Индиън Уелс.

Lucky loser @Luca___Nardi knocks out World No.1 Novak Djokovic 6-4 3-6 6-3, to reach the Indian Wells round of 16.

