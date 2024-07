Джокович не остави шанс на Руне и зае последното място на четвъртфиналите

Поставеният под №2 Новак Джокович се класира за четвъртфиналите на Уимбълдън, след като записа изразителна победа с 3:0 сета над Холгер Руне – 6:3, 6:4, 6:2 след малко повече от два часа игра на централния корт. Благодарение на успеха сърбинът достига до тази фаза на турнира за 15-ти път в кариерата си.



„Чувствам се великолепно на корта. В утрешния ден с моя екип ще направим анализ на срещата и ще видим къде можем да търсим подобрения. Оценявам всички фенове, които останаха на трибуните и ни подкрепяха“, каза Джокович в интервюто на корта.



Сърбинът отдаде заслуженото и на Руне.



„Той не игра най-добрия си тенис. Имаше труден старт на двубоя, загуби първите 12 точки, това несъмнено му оказа влияние. Не е лесно да чакаш цял ден да излезеш на корта. Стресът е много голям“, коментира сърбинът.



В следващия кръг той ще срещне Алекс Де Минор, срещу когото води с 2-1 победи в преките двубои.



„Играхме два пъти на различни настилки този сезон. Сега ни предстои и двубой на трева. Той е изключително бърз тенисист, вероятно най-бързия в тура“, сподели Джокович.



Сърбинът приключи срещата с 22 непредизвикани грешки и 21 печеливши удара. Той успя да реализира 4 пробива, като в същото време не загуби нито веднъж подаването си.





