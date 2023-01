Джокович отбеляза с бърза победа завръщането си в Австралия

Новак Джокович започна с победа участието си в индивидуалната надпревара на тенис турнира в Аделаида.

Сърбинът победи Констан Лестиен от Франция с 6:3, 6:2 в първия си мач в Австралия, след като бе депортиран от страната преди близо година. Джокович бе подкрепян бурно от своите фенове по трибуните.

Djokovic Domination @DjokerNole gets 2023 off to flying start with a 6-3 6-2 win over Lestienne#AdelaideTennis pic.twitter.com/TZepEFWlny