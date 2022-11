Джокович продължава в Париж, Симон изигра последния си мач

Бившият №1 в света Новак Джокович записа 11-та поредна победа в Тура, след като надви руснака Карен Хачанов с 6-4, 6-1 в мач от осминафиналите на Мастърса в Париж.

В повторение на финала на турнира от 2018-та година, изненадващо спечелен от Хачанов, Джокович доминираше на корта и проби съперника си четири пъти, за да стигне до чиста победа след час и 27 минути игра. По този начин сърбинът продължава похода си за рекордна седма титла в Париж, като за място на полуфиналите ще спори с младия италианец Лоренцо Музети, който победи Каспер Рууд с 4-6, 6-4, 6-4.

