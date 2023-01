Джокович се справи с Шаповалов и ще срещне Медведев на полуфинал в Аделаида

Новак Джокович победи Денис Шаповалов с 6:3, 6:4 в 1/4-финален мач на тенис турнира в Аделаида, Австралия.

В първата част равенството се запази до 3:3 гейма, като сърбинът отрази три брейкпойнта. След това носителят на 21 титли от Големия шлем проби опонента си и затвърди пробива си с гейм на нула, за да спечели първия сет.

Ноле успя да пробие канадеца и във втората част, но поставеният под №18 в световната ранглиста се върна в двубоя и поведе с 4:3 гейма. Джокович взе пример от своя съперник и също спечели три поредни гейма, за да се поздрави с успеха след 1 час и 56 минути игра.

Сърбинът има 8 победи от 8 срещи с Денис Шаповалов. Той не е губил двубой на австралийска земя от 2018 г.

