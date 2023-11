Джордж Ръсел с най-добро време в последната тренировка преди квалификацията за Гран при на Абу Даби

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел постигна най-добър резултат в третата свободна тренировка преди неделното Гран при на Абу Даби във Формула 1, което е 22-ри и последен кръг за сезон 2023.

На пистата "Яс Марина" британецът завъртя една обиколка за 1 минута и 24.418 секунди, като се нареди пред съотборниците от МакЛарън Ландо Норис (Великобритания) и Оскар Пиастри (Австралия). Норис бе по-бавен само с 0.095 секунди от Ръсел, докато изоставането на Пиастри бе 0.392 секунди.

Световният шампион Макс Верстапен с Ред Бул, който в неделя ще се цели в 19-ата си победа през сезона, остана на шесто място в тренировката, на повече от седем десети от секундата зад резултата на Ръсел. Пред нидерландеца останаха Алекс Албон с Уилямс и Шарл Льоклер с Ферари.

