Джулиан Асандж се жени на 23 март в затвора

Годеницата на основателя на "Уикилийкс" Джулиан Асандж - Морис съобщи, че сватбата им ще се състои на 23 март.

Към момента Асандж се намира в британския затвор Белмарш.

"Сватбени новини: Белмарш е планирал сватбата ни!! Сряда, 23 март в 13:00 часа", написа в Туитър годеницата на Асандж и майка на двете му деца.

Морис обяви в края на ноември, че тя и Асандж официално са подали молба за брак.

Wedding update: Belmarsh has scheduled our wedding!!



Wednesday, 23rd of March at 1pm. #SaveTheDate #AssangeWedding pic.twitter.com/kj9rE4tHLQ