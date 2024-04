Как Емилиано Мартинес получи два жълти картона и все пак класира Астън Вила за полуфиналите в Лигата на конференциите

Вратарят Емилиано Мартинес е всеизвестен в цял свят с отличните си намеси при дузпите, които се оказаха решаващи и по пътя на Аржентина към световната титла в Катар през 2022 година.

16 месеца по-късно стражът отново попадна под светлината на прожекторите, отразявайки два изстрела от бялата точка, за да помогне на своя Астън Вила да се класира за полуфиналите в турнира Лига на конференциите, елиминирайки френския Лил.

Освен с действията на Мартинес под рамката обаче мачът ще се запомни и с това, че той получи два жълти картона..., но това не доведе до изгонването му.

Първото официално предупреждение на аржентинеца стана факт още в 39-ата минута на срещата, a второто по време на изпълнението на дузпите заради провокациите на Емилиано към феновете на Лил.

Традиционно два жълти картона водят до един червен, но снощи главният арбитър Иван Кружлиак от Словакия не вдигна такъв на Мартинес. И не, тук не става въпрос за пропуск на съдията по подобие на този на Греъм Пол от Мондиал 2006 в Германия, когато англичанинът даде цели три жълти картона на хърватина Йосип Шимунич преди най-накрая да го изгони.

FIFA World Cup fact :

In the match between & ,English referee Graham Poll showed the yellow card to Croatian defender Josep Simunic thrice,before being shown the red card.Poll never officiated again at the World Cup due to this horrendous mistake.#7daystogo #Qatar2022 pic.twitter.com/YfbxAkmXIS