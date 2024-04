Астън Вила се спаси в дузпите и продължава към полуфиналите на Лигата на конференциите

Астън Вила продължава към полуфиналите на Лигата на конференциите, след като победи драматично Лил на "Стад Пиер Мороа", след изпълнение на дузпи. "Виланите" вкараха мача в продължения с гол в 87-та минута, а след това направиха достатъчно да не загубят в добавените 30 минути и в дузпите. Герой за отборът от Бирмингам бе дузпаджията Емилиано Мартинес, който спаси две от петте изпълнения на домакините.

"Мастифите" съвсем очаквано започнаха по-настоятелно и поведоха в 15-та минута, след като прострелното центриране на Габриел Гудмунсон намери Юсуф Язъджъ.

Лошите новини за отбора от Бирмингам продължиха в 28-та минута, когато Николо Дзаниоло трябваше да напусне терена принудително поради контузия.

След като беше близо да удвои резултата в първото полувреме, капитанът на френския отбор Бенжамен Андре все пак стори това в 67-та минута, след като засече центрирането от ъглов удар на другия исландец в Лил Хакон Харалдсон.

GOAL | Lille 2-0 Aston Villa | Benjamin Andre LILLE HAVE DOUBLED THE LEAD! pic.twitter.com/Bfy2sCF8v8

Астън Вила вкара двубоя в продължения в 87-та минута, след като вратаря на Лил Лука Шевалие изпусна топката при центриране, а тя се озова в Мати Кеш, който намери опразнената врата на домакините с изстрел от извън наказателното поле.

GOAL | Lille 2-1 Aston Villa | Matty Cash MATTY CASH PULLS ONE BACK FOR ASTON VILLA !!!!!! pic.twitter.com/KHxvVdoDEp

Отборът от Бирмингам можеше да сложи точка на спора в средата на първото продължение, но вратарят на домакините Шевалие направи прекрасно двойно спасяване срещу резервата Лион Бейли и Дъглас Луиз.

В дузпите Емилиано Мартинес отново показа най-доброто от себе си, след като спаси първото изпълнение на Лил от Набил Бенталеб. Аржентинецът не за първи път подразни френските фенове и получи жълт картон за своите действия.

Лука Шевалие не остана по-назад, спасявайки четвъртата дузпа на Вила, изпълнена от Лион Бейли.

Героят обаче можеше да бъде само един и това бе Мартинес, който спаси последната дузпа на домакините, изпълнена от капитана Бенжамен Андре.

ASTON VILLA HAVE WON THE PENALTY SHOOTOUT AND MARTINEZ IS DANCINGGGGGGGGpic.twitter.com/TiYuk36epg