Какви проблеми има котаракът Лари на "Даунинг стрийт" 10?

Котаракът Лари, който от години живее на адреса, на който в Лондон се помещават канцеларията и апартаментите на британския премиер, има сериозен проблем, предаде Франс прес, като цитира британския премиер Киър Стармар.

Когато Стармър зае премиерския пост след изборите на 4 юли във Великобритания, той доведе на "Даунинг стрийт" 10 цялото си семейство в това число и семейния котарак Джоджо.

Тъкмо Лари и Джоджо успяха да намерят общ език и се оказа, че сега към групата се присъединява нов котешки екземпляр от мъжки пол. Вчера пред Би Би Си Стармър разкри, че неговата 13-годишна дъщеря е намерила котенце, което било от сибирска порода. Сега притесненията са как ще се разбира тримата котараци на "Даунинг стрийт 10".

Лари е живял на този адрес заедно с шестима британски премиер. Основната му мисия е да гони мишките там. Той отдавна се превърна в истинска атракция и е една от най-прочутите котки в света. Има си акаунт @Number10cat в социалната мрежа Екс, в който има над 900 000 абонати.

За Лари се знае, че не е много любезен с онези, които се опитват да навлизат в територията му. Така че с появата на новото коте в дома на Стармър, в акаунта на Лари в Екс се появи и предупреждение, че "Котето ще дава обяснения пред Лари".

The kitten will REPORT to Larry the Cat. https://t.co/MD0gF3BYqM