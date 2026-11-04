Калояна Налбантова допусна загуба още в първия кръг на турнир в Йосу Сити

Калояна Налбантова допусна загуба в първия кръг на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 500" в Йосу Сити (Република Корея) с награден фонд 500 хиляди долара.

Българката отстъпи пред водачката в схемата Ан Се-йон с 6:21, 8:21 за 39 минути на корта. Представителката на домакините е настояща световна номер 1 по бадминтон при жените, олимпийска шампионка от Париж 2024 и двукратна световна шампионка (2023, 2026).

В турнира ще участват още Стефани Стоева и Габриела Стоева, които са поставени под номер 3 в схемата на двойки жени и ще започнат директно от осминафиналите.

На смесени двойки Габриела Стоева и Евгени Панев стартират от основната схема.