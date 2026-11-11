Калояна Налбантова започна с успех на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 500" в Кумамото (Япония)

Калояна Налбантова стартира с победа на единично на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 500" в Кумамото (Япония) с награден фонд 500 хиляди долара.

20-годишната българка се наложи над 16-ата в света Мишел Ли (Канада) с 22:20, 21:16 след 41 минути игра.

Налбантова показа характер и стабилна игра в ключовите моменти. В първия гейм тя пропусна четири геймбола, но реализира петия, а във втория затвори мача още при първата си възможност.

На осминафиналите състезателката на треньора Стилиян Макарски ще се изправи срещу номер 4 в света Ю Фен Чън (Китай).

На двойки жени седмите поставени Стефани Стоева и Габриела Стоева загубиха първия си мач от корейките Ким Ю-джунг и Ли Ю-лим с 21:17, 13:21, 5:21 за 54 минути.