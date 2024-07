Канада грабна билет за Топ 8 след ефектен мач с Австралия

Националният отбор на Канада извоюва втори пореден триумф и си проправи път до Топ 8 на олимпийския турнир при мъжете на Игрите в Париж. Баскетболистите на Жорди Фернандес се наложиха над Австралия с 93:83 в среща от група А, изиграна на закрития стадион "Пиер Мороа" в Лил. Двата отбора си спретнаха дуел изпълнен доста смени на водачеството, но в последната част канадците намериха пътя към ценния успех и нанесоха първо поражение на играчите на Браян Горджиян.

Това се оказа достатъчно за "кленовите листа" да оглавят групата с пълен актив от две победи, а австралийците се намират на второто място с успех и поражение. На 2 август (петък) канадският тим ще има за съперник Испания, докато "кенгурата" ще срещнат Гърция.

