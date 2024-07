Канада не се огъна срещу Гърция за успешно начало в Париж

Канадският национален отбор откри успешно своето участие на олимпийския турнир за мъже на Игрите в Париж. Селекцията на Жорди Фернандес матира Гърция с 86:79 в среща от първия кръг в група А, изиграна на закрития стадион "Пиер Мороа" в Лил. В един от дуелите на титаните канадците демонстрираха много повече аргументи през по-голяма част от мача, което се оказа достатъчно да стартират с победа на френска земя срещу състава, воден от Василис Спанулис.

На 30 юли (вторник) "кленовите листа" ще премерят сили с Австралия, докато гърците ще имат за съперник Испания.

Shai's clutch gene activated as Canada survive a close one against Greece #Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/nkv9yGi4Rf