Канада победи САЩ след продължение и спечели бронзовите медали на световното първенство по баскетбол

Отборът на Канада победи тима на САЩ със 127:118 (34:25, 24:31, 33:26, 20:29, 16:7) след продължение и спечели бронзовите медали на световното първенство по баскетбол. Американците все пак успяха да вкарат мача в продължение след успешна стрелба за три точки на Микал Бриджис в последната секунда.

