Сърбия срещу Германия в спор за световната титла по баскетбол

Отборите на Сърбия и Германия се изправят един срещу друг в спор за титлата на световното първенство по баскетбол при мъжете. Мачът за златните медали започва в 15:40 ч.

За първи път от 2006 г. насам европейски сблъсък ще определи носителя на златните отличия. Преди 17 години Испания триумфира на финала побеждавайки Гърция.

Сърбия игра финал на световното през 2014 г., когато обаче отстъпи на САЩ. Германия пък достига до тази фаза за първи път в историята си.

