Капсулата "Драгън" пристигна на Международната космическа станция

Космическият кораб "Драгън" на компания "Спейс Екс", който трябва да върне у дома блокираните астронавти Бъч Уилмор и Суни Уилямс през следващата година, пристигна на Международната космическа станция, предадоха световните осведомителни агенции.

Астронавтът на НАСА Ник Хейг и космонавтът на Роскосмос Александър Горбунов се качиха на МКС малко след като капсулата се скачи със станцията, съобщи НАСА в публикация в социалната мрежа Екс.

Welcome, #Crew9 ! After floating through the Dragon’s hatch, our new arrivals join the crew aboard the @Space_Station . They’ll spend five months conducting @ISS_Research and maintenance on the orbiting lab. pic.twitter.com/DJX7f9vxlg

Корабът "Дракон" беше изстрелян с ракета-носител "Фалкон-9" от Кейп Канаверал в събота.

Мисията на "Спейс Екс" трябваше да транспортира четирима астронавти до орбиталната станция, докато не се наложи да се отворят две свободни места за Уилмор и Уилямс, след като се оказа, че капсулата "Старлайнър" на компания "Боинг", с която те пристигнаха през юни, няма да може да ги върне на Земята.

Първоначално астронавтките Зина Кардман и Стефани Уилсън трябваше да пътуват до МКС заедно с Хейг и Горбунов.

Contact confirmed at 5:30pm ET (2130 UTC). Next, the Dragon spacecraft will complete the docking sequence, and undergo a series of checks before crews can open the hatch and welcome #Crew9 to the @Space_Station. pic.twitter.com/y3ve8FLBqs