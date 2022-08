Карим Бензема беше избран за "Играч на УЕФА" за сезон 2021/22

Голямата звезда на Реал Мадрид Карим Бензема очаквано беше удостоен с приза за най-добър играч на УЕФА през изминалия сезон, след като триумфира в Шампионската лига с "Белия балет".

Френският футболист допринесе за успеха на своя тим, като вкара общо 15 гола в надпреварата, с което стана и голмайстор в турнира.

За Бензема това е първа награда за най-добър играч на УЕФА, като във финалното гласуване той изпревари своя съотборник в Реал Мадрид Тибо Куртоа и Кевин Де Бройне от Манчестър Сити.

Междувременно нападателят се превърна в третия играч на Реал, който печели приза след Кристиано Роналдо (2013/14, 2015/16, 2016/17) и Лука Модрич (2017/18).

Призът за най-добър наставник логично пък отиде при треньора на Реал Мадрид Карло Анчелоти, който в първия си сезон след завръщането си на "Сантиаго Бернабеу" спечели трофеите в Шампионската лига и Ла Лига. Негови подгласници пък станаха Юрген Клоп и Пеп Гуардиола.

