Карим Бензема обясни защо е избрал "Паненка" при дузпата с Манчестър Сити

Нападателят на Реал Мадрид Карим Бензема реши да промени начина, по който изпълнява наказателни удари срещу Манчестър Сити. „Белият балет“ загуби с 3:4 на „Етихад“ в първия полуфинален мач от Шампионската лига.

Запитан защо е избрал да пробва „Паненка“ (специфично изпълнение, носещо името на Антонин Паненка) срещу „гражданите“, 34-годишният футболист сподели пред репортери след мача: „Винаги имам наум в главата, че ако не изпълниш дузпа, никога няма да пропуснеш дузпа.“

„Става дума за психическа увереност. Това е всичко. Имам голяма увереност в собствените си умения, така че го правя и се получава добре“, каза още Карим Бензема.

От своя страна Карло Анчелоти засипа с похвали нападателя след последното му представяне и разкри, че французинът е практикувал новата техника за изпълнение на дузпи преди пътуването до Манчестър.

