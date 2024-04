Карлос Алкарас, Андрей Рубльов и Хуберт Хуркач крачат смело към осминафиналите на тенис турнира в Мадрид, Холгер Руне отпадна

Световният номер 3 Карлос Алкарас продължи към третия кръг на тенис турнира от сериите Мастърс в Мадрид с награден фонд 7 877 020 евро след успех над бразилеца Тиаго Сейбот Уайлд с 6:3, 6:3.

Любимецът на домакините Алкарас направи два пробива в първия сет, за да затвори частта с 6:3.

Втората част испанецът, който е поставен под номер 2 в схемата на турнира, започна още по-убедително, като поведе с 5:0. Сейбот Уайлд обаче успя да върне един пробив и да спечели три последователни гейма, преди Алкарас все пак да затвори мача за час и 17 минути игра.

На осминафиналите Карлос Алкарас ще срещне намиращия се в отлична форма германец Ян-Ленард Щруф, спечелил турнира в Щутгарт, който надигра французина Юго Юмбер със 7:5, 6:4 за час и 38 минути на корта.

Поставеният под номер 7 в схемата на турнира руснак Андрей Рубльов трудно победи представителя на домакините Алехандро Давидович Фокина със 7:6 (10), 6:4.

Двамата играха на корта повече от два часа, а испанецът Давидович Фокина пропусна 5 сетбола в първата част, преди Рубльов все пак да спечели, благодарение на по-здрави нерви.

Във втората част двамата си размениха по един пробив, но след това Рубльов още веднъж взе подаването на съперника и постигна крайната победа.

На осминафиналите той ще се изправи срещу нидерландеца Талон Грийкспор, който изненадващо се наложи над 11-ия поставен Холгер Руне от Дания с 6:4, 4:6, 6:3 за два часа и 15 минути игра.

