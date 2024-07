Карлос Алкарас е първият финалист на Уимбълдън при мъжете

Карлос Алкарас ще играе за втора поредна година на финала на Уимбълдън. 21-годишният испанец спечели повторението от миналогодишния полуфинал на кортовете на "Ол Инглънд клъб" между него и Даниил Медведев с 6:7(1), 6:3, 6:4, 6:4 за два часа и 55 минути. Това ще бъде и втори пореден финал на турнир от Големия шлем за "Карлитос", който преди малко повече от месец завоюва титлата на Ролан Гарос. Световният номер 3 може да се похвали и с това, че всеки път щом стига до финал от Шлема, той го печели.

