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Карлос Алкарас и Стефанос Циципас с победи в Шанхай

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В следващия кръг Алкарас ще срещне белгиеца Зизу Бергс, който надигра в тази фаза перуанеца Игнасио Бусе с 6:0, 6:3.

Карлос Алкарас
Снимка: БГНЕС
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Испанецът Карлос Алкарас, Стефанос Циципас от Гърция и защитаващият титлата си от миналата година Валентен Вашро се класираха за третия кръг на тенис турнира в Шанхай от сериите "Мастърс" 1000 с награден фонд от близо 9,5 милиона долара.

Алкарас се наложи над аржентинеца Хуан Мануел Серундоло с 6:3, 6:3 за малко повече от час игра на твърдия корт. Бившият номер 1 в света направи три пробива в двата сета, което му гарантира успеха.

В следващия кръг Алкарас ще срещне белгиеца Зизу Бергс, който надигра в тази фаза перуанеца Игнасио Бусе с 6:0, 6:3.

Най-добрият грък Стефанос Циципас също продължи напред след успех срещу италианеца Лучано Дардери с 6:3, 6:4. Тази победа го изпрати напред и му осигури сблъсък с американеца Тейлър Фриц.

Защитаващият титлата си от 2025 година Валентен Вашро от Монако победи аржентинеца Себастиан Баес с 6:4, 7:6 (5). Той сервираше във втория сет за мача при 5:3, но допусна пробив, а след това южноамериканецът изравни и доведе мача до тайбрек. В него Вашро бе по-убедителен във важните моменти - 7:5. В следващата фаза той среща американеца Томи Пол, победил парагваеца Даниел Вайехо след 6:2, 6:2.

Норвежецът Каспер Рууд се класира за следващия кръг благодарение на победата си срещу представителя на домакините Бу Юнчаокътъ с 6:1, 7:6 (2). В третия кръг в Шанхай скандинавецът ще се изправи срещу американеца Лърнър Тиен, който се наложи в сблъсъка със сънародника си Закари Свайда със 7:5, 7:5.

Французинът Артюр Фис победи руснака Павел Котов с 6:3, 6:4 под покрития покрив на централния корт. Фис ще има за съперник в следващата фаза нидерландеца Ботик ван Зандсхулп, който се наложи над американеца Алекс Микелсен с 6:4, 6:4 за час и половина на корта.

Напред продължи и испанският ветеран Пабло Карено-Буста, който се наложи над чилиеца Алехандро Табило в три сета - 4:6, 7:6 (2), 6:4. На 1/16-финалите на турнира той ще играе срещу канадеца Феликс Оже-Алиасим.

#Карлос Алкарас

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