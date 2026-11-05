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Карлос Алкарас и Тейлър Фриц се класираха за третия кръг на тенис турнира "Мастърс" в Париж

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Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
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Испанецът се наложи над Алекс Микелсен, а Фриц надигра Алекс Молчан.

Карлос Алкарас
Снимка: БТА
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Поставеният под №2 в схемата Карлос Алкарас се класира за третия кръг на турнира в зала от сериите "Мастърс" 1000 в Париж.

Испанецът спечели със 7:6(4), 6:3 срещу американеца Алекс Микелсен и записа 13-а победа в последните си 14 мача.

Алкарас спечели първия сет, след като навакса изоставане от 1:4 точки в тайбрека. След това обаче той спечели шест поредни разигравания, за да си даде предимство в мача.

Във втория сет бившият №1 в света отрази точка за пробив при 3:3 гейма, а в следващия гейм стигна до три възможности да спечели подаването на американеца и от третата успя да го направи, което реши и изхода от срещата.

За място на четвъртфиналите Алкарас ще спори с италианеца Матео Беретини, който победи със 7:6(3), 7:5 французина Юго Умбер.

Напред в турнира продължава и №11 в схемата Тейлър Фриц. Американецът, който трябва да достигне поне финал в Париж, за да запази шансове за участие на Финалите на АТР в Торино, победи изключително трудно словашкия квалификант Алекс Молчан с 6:7(6), 7:5, 7:6(5) след малко над два часа и половина игра.

Фриц реализира цели 37 аса в мача и направи 61 печеливши удара при само 42 непредизвикани грешки. Точно тази агресивна игра го спаси в критични моменти, а в тайбрека на третия сет той обърна от изоставане от 4:5 точки.

Следващият съперник на Фриц ще бъде французинът Артур Фис, който се справи с чеха Томаш Махач с 6:3, 7:6(4).

#"Мастърс 1000" в Париж #Карлос Алкарас #Тейлър Фриц

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