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Карлос Алкарас продължава към четвъртфиналите на Мастърса в Париж без игра

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Спорт
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Вторият поставен в схемата испанец ще се опита да стигне до полуфиналите на твърдите кортове в Париж за пръв път от шест участия.

карлос алкарас продължава четвъртфиналите мастърса париж без игра
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Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на тенис турнира от сериите "Мастърс" във френската столица Париж след отказване на опонента му Матео Беретини (Италия) заради контузия на дясната ръка.

Така испанецът, който победи Алекс Микелсен (САЩ) във втория кръг, ще се изправи срещу поставения под номер 6 местен любимец Артюр Фис или 11-ия в схемата Тейлър Фриц (САЩ). Вторият поставен в схемата ще се опита да стигне до полуфиналите на твърдите кортове в Париж за пръв път от шест участия.

Към момента бившият номер 1 в света е с 39 победи и само 5 поражения през сезона и преследва петата си титла от Тура на АТР за годината. През миналата седмица той спечели четвъртия си турнир през кампанията след триумф във Виена (Австрия), където надигра Алекс де Минор (Австралия) на финала.

В другия мач за деня до момента американецът Томи Пол, 12-и поставен, победи представителя на домакините Кентен Али със 7:6(3), 6:4 за час и 36 минути. На четвъртфиналите Пол ще играе срещу победителя от двубоя между третия поставен Бен Шелтън (САЩ) и Артюр Риндеркнеш (Франция).

#тенис турнир в Париж 2026 #"Мастърс 1000" в Париж #Карлос Алкарас

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