Карлос Алкарас продължава похода към защитата на титлата си от Уимбълдън от миналата година. 21-годишният испанец се класира за четвъртфиналите, след като се справи с Юго Умбер с 6:3, 6:4, 1:6, 7:5 за малко по-малко от три часа. Това е девети четвъртфинал на турнир от Големия шлем за младият тенисист, което му отрежда и третото място за най-много класирания в топ 8 от испанци.

Световният номер 3 очаквано пое инициативата, пробивайки френския си съперник за 3:2 и за 6:3, с което затвори откриващата част.

Във втората част Умбер успя да наложи съпротивата си, дори стигайки до четири точки за пробив при 2:2, но трикратният победител от турнири от Големия шлем показваше най-доброто от себе си именно в ключовите моменти. При 5:4 световният номер 16 трябваше да отрази сетбол за Алкарас на свое подаване. Разиграването тръгна добре за французина, като неговия съперник дори се озова на тревата за момент. Последва необичайно отиграване на Умбер - къса топка от смач, която испанеца успя да стигне и дори да предизвика грешка от форхенд воле на французина и така световният номер 3 вече бе на сет от победата.

Carlos Alcaraz, you are ridiculous #Wimbledon | @carlosalcaraz pic.twitter.com/UCuhaZAaw8

Испанецът сякаш си беше помислил, че двубоя е спечелен, но се забеляза спад в играта му, който позволи на Умбер да направи серия от шест последователни гейма, за да спечели третата част с 6:1.

Хаосът бе още повече налице в четвъртия сет, като и двамата си размениха по два пъти подаването на съперника в началото. При 5:5 Алкарас отново показа най-доброто от себе си, реализирайки петия пробив в частта и след това затваряйки мача с 7:5 след два часа и 59 минути.

The title defence rolls on



Carlos Alcaraz defeats Ugo Humbert 6-3, 6-4, 1-6, 7-5 to reach the quarter-finals#Wimbledon pic.twitter.com/cu0I0hhiMe