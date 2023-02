Карлос Алкарас се класира за полуфиналите в Рио де Жанейро

Карлос Алкарас победи Душан Лайович с 6:4, 7:6(0) в 1/4-финален мач на турнира по тенис в Рио де Жанейро (Бразилия) с награден фонд 2 милиона долара.

Поставеният под №2 в световната ранглиста изостана в резултата с 2:4 гейма в хода на първата част, но бе безгрешен до края и поведе в сетовете. Във втората част двамата тенисисти си размениха по два пробива, преди да се стигне до тайбрека, като сърбинът пропусна сетбол.

В тайбрека 19-годишният талант записа 7 безответни точки, за да се поздрави с победата с първия си мачбол след 1 час и 56 минути игра.

9-0 against Serbian opponents @carlosalcaraz comes from a break down in both sets to defeat Lajovic 6-4 7-6(0) and reach the #RioOpen semis! pic.twitter.com/LdVoHCNkGA