Карлос Алкарас ще тренира с Григор Димитров във Виена

Карлос Алкарас пристига в събота във Виена, където едва за втори път ще участва в турнира АТР 500, При предишното си участие през 2021 г. испанецът достигна до полуфиналите.

Той има две големи цели до края на сезона - финалите на АТР в Торино между 15 и 22 ноември, както и финалния турнир за Купа "Дейвис" между 24 и 29 ноември.

Карлос Алкарас директно ще се отправи от летището във Виена към залата, където има запазена тренировка между 17 и 19 часа местно време с Григор Димитров. Българинът в момента е номер 123 в световната ранглиста на АТР.

Ден по-късно Алкарас ще тренира с руснака Андрей Рубльов. Бившият номер 1, който е спечелил седем турнира от Големия шлем, ще започне участието си във Виена във вторник (27 октомври) срещу съперник, който ще му отреди жребият в събота.