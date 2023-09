Карлос Алкарас започна с победа в Пекин, Зверев и Рууд също продължават напред

Испанецът Карлос Алкарас стартира с победа в дебютното си участие на турнира от сериите АТП 500 в Пекин.

Поставеният под №1 в схемата Алкарас надигра с 6:4, 6:3 германския квалификант Яник Ханфман за час и 37 минути и вече мисли за мача си с италианеца Лоренцо Музети във втория кръг.

Срещу Ханфман 20-годишният Алкарас наниза 20 печеливши удара и макар да показа известни колебания на сервис в първия сет, до изненада не се стигна. По този начин испанецът записа 59-ата си победа през сезона в 66 мача и остава непобеден в мачове от първи кръг.

