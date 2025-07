Гаел Монфис за мистериозния си жест след загубата в Торонто: Това беше последното ми участие тук

Гаел Монфис загуби в първия кръг на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Торонто. Французинът бе надигран от 142-ия в света квалификант Томас Бариос Вера с 4:6, 6:4, 6:7, като пропусна четири мачбола. Чилиецът записа първа победа в турнир от тази категория.

На пресконференция той обясни, че може никога повече да не играе на турнира, тъй като следващото издание на Откритото първенство ще бъде отново в Торонто след две години.

38-годишният парижанин докосна корта с дясната си ръка, преди да помаха на публиката, като начин да се сбогува с канадските фенове. На пресконференция той потвърди, че може да не се завърне в Торонто.

„Това беше последният път, когато играх в Торонто“, каза той.

През 2027 г. Монфис, който в момента е 48-ми в ранглистата, ще навърши 40 години.

