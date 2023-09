Каролин Гарсия и София Кенин са полуфиналистки на тенис турнира в Гуадалараха

Бившата шампионка от Australian open София Кенин се класира за полуфиналите на тенис турнира в Гуадалараха (Мексико) за първи път в своята кариера. Американката успя да се наложи над канадката Лейла Фернандес с 6:4, 6:7 (6), 6:1.

Миналата седмица 24-годишната тенисистка загуби в три сета от чехкинята Барбора Крейчикова мача за титлата на турнира в Сан Диего.

Кенин успя да се изкачи до четвъртото място в класацията през 2020 година, след като спечели първата си и единствена титла от Големия шлем на Откритото първенство на Австралия, а след това и достигна до финала на Ролан Гарос.

Locked in @SofiaKenin battles past Fernandez in a three set thriller 6-4, 6-7(6), 6-1. #GDLOpenAKRON pic.twitter.com/QcZkKO06o4

На полуфиналите Кенин ще срещне сънародничката си Каролайн Доулхайд, която заема 111-а позиция в света. Доулхайд победи италианката Мартина Тревизан с 3:6, 7:6 (9), 6:3.

За първия си полуфинал от месец март насам се класира и Калорин Гарсия. Третата поставена в схемата французойка се наложи над двукратната шампионка от Големия шлем Виктория Азаренка от Беларус с 6:3, 6:4.

Flying into the semifinals ️@CaroGarcia secures her spot in the final four after defeating Azarenka in straight sets. #GDLOpenAKRON pic.twitter.com/KNGPVLhH7W