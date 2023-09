Каролина Мухова и Сорана Кърстя си осигуриха сблъсък на 1/4-финалите на US Open

Чехкинята Каролина Мухова и румънката Сорана Кърстя се класираха за четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Десетата поставена в схемата Мухова победи Синю Ван (Китай) с 6:3, 5:7, 6:1 за 2:34 часа. В третия сет тя доминираше изцяло и даде само гейм на съперничката си.

