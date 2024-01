Каспер Рууд започна ударно на Откритото първенство на Австралия по тенис

Поставеният под номер 11 Каспер Рууд записа категорична победа на старта на Australian Open. Норвежецът надигра Алберт Рамос-Виньолас с 6:1, 6:3, 6:1.

Рууд се нуждаеше от 37 минути, за да спечели първия сет, в който направи 4 аса. Испанецът не успя да се противопостави на по-опитния си съперник в следващите сетове. Той имаше четири възможности за пробив в целия мач, но не реализира нито един от тях.

Във втория кръг Каспер Рууд ще играе с представителя на домакините Макс Пърсел, който успя да направи обрат и да победи унгареца Мате Валкуш с 3:1 сета.

