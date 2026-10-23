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Катар приема финала за Междуконтиненталната купа на ФИФА, ПСЖ ще защитава трофея си

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Спорт
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Победителят в Шампионската лига ще се бори за ново международно отличие на 16 декември на стадион "Ахмед бин Али“ в Ал Райян

Катар приема финала за Междуконтиненталната купа на ФИФА, ПСЖ ще защитава трофея си
Снимка: БГНЕС
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Финалът за Междуконтиненталната купа на ФИФА през 2026 година ще се проведе на 16 декември в Катар. Решителният двубой ще бъде изигран на стадион "Ахмед бин Али“ в град Ал Райян, като информацията беше потвърдена чрез официалния сайт на френския шампион Пари Сен Жермен.

Парижани, които спечелиха Шампионската лига, вече имат гарантирано място във финалния сблъсък и ще се опитат да защитят трофея си от миналата година. Съперникът на ПСЖ ще бъде определен след приключването на останалите срещи от турнира, в които участват клубните шампиони на различните континентални конфедерации.

Сред отборите, които ще се борят за възможността да се изправят срещу френския гранд, са мексиканският Депортиво Толука, спечелил Купата на шампионите на КОНКАКАФ, и южноафриканският Мамелоди Съндаунс, който влиза в надпреварата като шампион на Африка. Към тях ще се присъедини и носителят на Копа Либертадорес за 2026 година, който все още предстои да бъде определен.

Пътят към финала преминава през сблъсъците между представителите на отделните континенти, а победителят в Купата на претендентите ще получи правото да се изправи срещу Пари Сен Жермен в решителната среща за трофея. По този начин френският тим ще научи последния си съперник едва след приключването на предварителните етапи от надпреварата.

За ПСЖ предстоящият финал е възможност да затвърди позициите си на международната клубна сцена. Парижани триумфираха в предишното издание на турнира през 2025 година, когато се изправиха срещу бразилския Фламенго. Редовното време и продълженията завършиха при равенство 1:1, а френският отбор спечели трофея след изпълнение на дузпи с 2:1.

Домакинството на Катар отново поставя страната в центъра на голямо международно футболно събитие. Стадион "Ахмед бин Али“, който беше сред арените на Световното първенство през 2022 година, ще приеме сблъсъка между европейския клубен шампион и най-добрия отбор от останалите континентални представители.

#Междуконтинентална купа на ФИФА #ФК Пари Сен Жермен

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