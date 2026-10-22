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Кеслър повтори постижение на Уилт Чембърлейн отпреди 57 години в дебюта си за Лейкърс

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Центърът отбеляза 26 точки при перфектна стрелба от игра – 12 успешни опита от 12.

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Снимка: БТА
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Уокър Кеслър напомни на Лос Анджелис Лейкърс какво е да разполагаш с надежден център. Новото попълнение на „езерняците“ помогна на тима да разгроми Голдън Стейт Уориърс със 127:105 в първия си мач за сезона, игран в „Крипто.ком Арена“, и записа впечатляващ дебют.

В първия си двубой с екипа на Лейкърс Кеслър отбеляза 26 точки при перфектна стрелба от игра – 12 успешни опита от 12. Той добави девет борби и две чадъра.

Брет Сийгъл от „КлъчПойнтс“ отбеляза, че 25-годишният център е постигнал рядко постижение още в дебютната си среща.

„Дейв Паш току-що каза в предаването на ЕСПН, че Уокър Кеслър е първият играч на Лейкърс с перфектна стрелба от игра при поне 12 опита след Уилт Чембърлейн през 1969 година“, написа Сийгъл в социалната мрежа Екс.

Както се очакваше още преди началото на сезона, Кеслър, който се възстановяваше от контузия в рамото, се възползва максимално от плеймейкърските качества на Лука Дончич и Остин Рийвс. Двамата гардове му създаваха отлични възможности за лесни точки благодарение на вниманието, което привличаха от защитата на съперника.

Дончич завърши с 28 точки, осем борби, седем асистенции и три откраднати топки, докато Рийвс добави 23 точки, четири борби, шест асистенции и две откраднати топки.

Дончич настояваше Лейкърс да привлекат Кеслър, когото смята за идеален център заради физическите му данни, потенциала и умението да пази коша.

През юли Кеслър подписа четиригодишен договор на стойност 130 милиона долара с Лейкърс, след като бе осъществена сделка чрез подписване и последваща размяна с Юта Джаз. В замяна тимът от Лос Анджелис се раздели с два избора от първия кръг на драфта и правата за размяна на два бъдещи избора от първия кръг.

Кеслър ще се опита да продължи традицията на легендарните високи играчи, носили екипа на Лейкърс, сред които Уилт Чембърлейн, Джордж Майкън, Карийм Абдул-Джабар, Шакил О'Нийл и Антъни Дейвис.

Следващият мач на Лейкърс е в петък срещу градския съперник Лос Анджелис Клипърс.

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#Уокър Кеслър #НБА 2026/2027 #Остин Рийвс # Голдън Стейт Уориърс # Лос Анджелис Лейкърс #Лука Дончич

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