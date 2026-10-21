Леброн и Филаделфия развалиха шампионския празник на Ню Йорк

Отборът на Филаделфия с новата си звезда ЛеБрон Джеймс победи шампиона в Националната баскетболна асоциация Ню Йорк Никс със 106:100 на старта на новия сезон. Това стана непосредствено след празнуването на титлата на домакинския отбор в "Медисън Скуеър Гардън" на церемония, изпълнена с емоции и блясък, на която бяха връчени шампионските пръстени на героите от лятото. Тогава Никс спечели титлата, налагайки се във финала срещу Сан Антонио Спърс с 4:1 победи.

Тон за успеха на Филаделфия в Ню Йорк даде плеймейкърът на гостите Тайръз Макси, който започна срещата с две тройки, а до края й натрупа актив от 28 точки. Той бе подкрепен от ЛеБрон Джеймс, като най-добрият реализатор в историята на НБА завърши с 14 точки, 9 борби и забележителните 7 асистенции от общо 28 на тима му. "Това е наистина специално", сподели четирикратният шампион след дебюта си за Сиксърс. "Въпреки че мога да бъда още много по-добър, влизам в ритъм в отбор, който познавам едва от няколко седмици. Но ми хареса начинът, по който играхме. Мисля, че бяхме изключителни, особено в защита", смята ЛеБрон Джеймс, който започна 24-ия сезон в НБА.

Добре за победата се включи и крилото Джейлън Браун, дошъл от Бостън, с 19 точки, 8 борби и 6 асистенции, а центърът Джоел Ембийд добави 13 точки и 11 борби. "На няколко пъти той беше с две хода напред, каза ни какво ще се случи и ние успяхме да се адаптираме", похвали го съотборникът му Анферни Симънс.

Филаделфия завърши третата четвърт много силно, отбелязвайки 11 точки за по-малко от три минути, докато отборът от Ню Йорк не отбеляза нито една. Въпреки сензационното представяне на Андре Дръмонд в първата четвърт, който влезе от резервната скамейка на Никс с 12 точки и 14 блока, 21-те точки на MVP-то от последните финали Джейлън Брънсън и 19-те точки и 12 борби на центъра Карл-Антъни Таунс, Ню Йорк претърпя поражение пред погледите на актьора Бен Стилер и режисьора Спайк Ли.

Детройт Писгтънс също започна по чудесен начин сезона, като направи обрат срещу Бостън за 121:113, след като стопи пасив от 22 точки. В редиците на Селтикс крилото Пол Джордж, пристигнал от Филаделфия това лято, бе в страхотна форма при завършването (38 точки, 5 борби), а Джейсън Тейтъм дирижираше играта с 11 асистенции, въпреки слабата си стрелба (13 точки), което позволи на Бостън да води с 58:45 на полувремето. Но Детройт набра сила, беше по-активният отбор в защита и прецизен при стрелбите от три точки.

"През първото полувреме не играхме най-добрия си баскетбол и трябваше да обърнем нещата. Имахме добър разговор по време на почивката и се върнахме с правилните намерения", подчерта плеймейкърът Кейд Кънингам, завършил с 22 точки, 4 борби, 8 асистенции.

Последната четвърт може да се нарече "Шоуто на Дънкан Робинсън" заради гарда на Детройт, който обърна хода на мача с две тройки за броени секунди и нанесе съкрушителна серия от 23:0 на Бостън в последната четвърт. Центърът Джален Дюрън също беше много силен с 22 точки и 9 борби, подпомогнат от Аусар Томпсън (11 точки, 11 борби) и Джавонте Грийн (19 точки), за да донесе на Детройт първата победа за сезона срещу шампионите на НБА от 2024 година.

Оклахома Сити Тъндър, воден от Шей Гилджъс-Александър, се наложи над Сан Антонио Спърс със 116:104 в друг мач от старта на сезона. Канадецът отбеляза 32 точки, а тимът му взе реванш за отпадането от Сан Антонио в плейофите през миналия сезон. Френската звезда на Спърс Виктор Виктор Уембаняма отбеляза 12 точки, но имаше само един успешен изстрел от 13 опита от игра. Това беше най-малкият му брой успешни изстрели от игра, откакто на 10 май отбеляза 2 от 5 срещу Минесота. Единственият успешен изстрел на Уембаняма дойде след пас от Де’Аарон Фокс в края на третата четвърт. Французинът пропусна първите си 12 изстрела. Джаред Маккейн добави 20 точки при 6 от 8 успешни изстрела от тройката, като Оклахома Сити водеше през цялото време, с изключение на първите пет минути от мача.

Оклахома Сити надделя над Сан Антонио с 31:16 през втората четвърт и поведе с 65:44 на полувремето. Спърс започнаха второто полувреме със серия от 23:9, с което намалиха разликата до едноцифрено число, след като изоставаха с 26 точки през първото полувреме. Гилджъс-Александър и Маккейн се активизираха, когато Сан Антонио се доближи, като заедно отбелязаха 25 точки през второто полувреме.