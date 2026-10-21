БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министърът на транспорта: Аз никога не съм говорил за...
Чете се за: 06:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Леброн и Филаделфия развалиха шампионския празник на Ню Йорк

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 06:07 мин.
Спорт
Запази

Оклахома сломи Сан Антонио на старта в НБА.

леброн филаделфия развалиха шампионския празник йорк
Слушай новината

Отборът на Филаделфия с новата си звезда ЛеБрон Джеймс победи шампиона в Националната баскетболна асоциация Ню Йорк Никс със 106:100 на старта на новия сезон. Това стана непосредствено след празнуването на титлата на домакинския отбор в "Медисън Скуеър Гардън" на церемония, изпълнена с емоции и блясък, на която бяха връчени шампионските пръстени на героите от лятото. Тогава Никс спечели титлата, налагайки се във финала срещу Сан Антонио Спърс с 4:1 победи.

Тон за успеха на Филаделфия в Ню Йорк даде плеймейкърът на гостите Тайръз Макси, който започна срещата с две тройки, а до края й натрупа актив от 28 точки. Той бе подкрепен от ЛеБрон Джеймс, като най-добрият реализатор в историята на НБА завърши с 14 точки, 9 борби и забележителните 7 асистенции от общо 28 на тима му. "Това е наистина специално", сподели четирикратният шампион след дебюта си за Сиксърс. "Въпреки че мога да бъда още много по-добър, влизам в ритъм в отбор, който познавам едва от няколко седмици. Но ми хареса начинът, по който играхме. Мисля, че бяхме изключителни, особено в защита", смята ЛеБрон Джеймс, който започна 24-ия сезон в НБА.

Добре за победата се включи и крилото Джейлън Браун, дошъл от Бостън, с 19 точки, 8 борби и 6 асистенции, а центърът Джоел Ембийд добави 13 точки и 11 борби. "На няколко пъти той беше с две хода напред, каза ни какво ще се случи и ние успяхме да се адаптираме", похвали го съотборникът му Анферни Симънс.

Филаделфия завърши третата четвърт много силно, отбелязвайки 11 точки за по-малко от три минути, докато отборът от Ню Йорк не отбеляза нито една. Въпреки сензационното представяне на Андре Дръмонд в първата четвърт, който влезе от резервната скамейка на Никс с 12 точки и 14 блока, 21-те точки на MVP-то от последните финали Джейлън Брънсън и 19-те точки и 12 борби на центъра Карл-Антъни Таунс, Ню Йорк претърпя поражение пред погледите на актьора Бен Стилер и режисьора Спайк Ли.

Детройт Писгтънс също започна по чудесен начин сезона, като направи обрат срещу Бостън за 121:113, след като стопи пасив от 22 точки. В редиците на Селтикс крилото Пол Джордж, пристигнал от Филаделфия това лято, бе в страхотна форма при завършването (38 точки, 5 борби), а Джейсън Тейтъм дирижираше играта с 11 асистенции, въпреки слабата си стрелба (13 точки), което позволи на Бостън да води с 58:45 на полувремето. Но Детройт набра сила, беше по-активният отбор в защита и прецизен при стрелбите от три точки.

"През първото полувреме не играхме най-добрия си баскетбол и трябваше да обърнем нещата. Имахме добър разговор по време на почивката и се върнахме с правилните намерения", подчерта плеймейкърът Кейд Кънингам, завършил с 22 точки, 4 борби, 8 асистенции.

Последната четвърт може да се нарече "Шоуто на Дънкан Робинсън" заради гарда на Детройт, който обърна хода на мача с две тройки за броени секунди и нанесе съкрушителна серия от 23:0 на Бостън в последната четвърт. Центърът Джален Дюрън също беше много силен с 22 точки и 9 борби, подпомогнат от Аусар Томпсън (11 точки, 11 борби) и Джавонте Грийн (19 точки), за да донесе на Детройт първата победа за сезона срещу шампионите на НБА от 2024 година.

Оклахома Сити Тъндър, воден от Шей Гилджъс-Александър, се наложи над Сан Антонио Спърс със 116:104 в друг мач от старта на сезона. Канадецът отбеляза 32 точки, а тимът му взе реванш за отпадането от Сан Антонио в плейофите през миналия сезон. Френската звезда на Спърс Виктор Виктор Уембаняма отбеляза 12 точки, но имаше само един успешен изстрел от 13 опита от игра. Това беше най-малкият му брой успешни изстрели от игра, откакто на 10 май отбеляза 2 от 5 срещу Минесота. Единственият успешен изстрел на Уембаняма дойде след пас от Де’Аарон Фокс в края на третата четвърт. Французинът пропусна първите си 12 изстрела. Джаред Маккейн добави 20 точки при 6 от 8 успешни изстрела от тройката, като Оклахома Сити водеше през цялото време, с изключение на първите пет минути от мача.

Оклахома Сити надделя над Сан Антонио с 31:16 през втората четвърт и поведе с 65:44 на полувремето. Спърс започнаха второто полувреме със серия от 23:9, с което намалиха разликата до едноцифрено число, след като изоставаха с 26 точки през първото полувреме. Гилджъс-Александър и Маккейн се активизираха, когато Сан Антонио се доближи, като заедно отбелязаха 25 точки през второто полувреме.

#НБА 2026/2027 #Филаделфия Севънти Сиксърс #Ню Йорк Никс #Оклахома Сити Тъндър #Сан Антонио Спърс #Леброн Джеймс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
1
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
14-годишното момче, обвинено за убийството на майка си в Пловдив, остава в ареста
2
14-годишното момче, обвинено за убийството на майка си в Пловдив,...
На място са загинали двамата шофьори при катастрофата между автобус и тир
3
На място са загинали двамата шофьори при катастрофата между автобус...
"Това не е управление, това е безизходица": Протест в София в триъгълника на властта
4
"Това не е управление, това е безизходица": Протест в...
Акция на ГДБОП в Бургас: Антимафиоти нахлуха в офис на IT специалисти
5
Акция на ГДБОП в Бургас: Антимафиоти нахлуха в офис на IT специалисти
Топло и слънчево време, с температури до 23° днес
6
Топло и слънчево време, с температури до 23° днес

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
4
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива Михайлова
5
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Баскетбол

Константин Костадинов на висота в драма за Остенде във ФИБА Къп
Константин Костадинов на висота в драма за Остенде във ФИБА Къп
Локомотив Пловдив отстъпи на Миконос в равностоен двубой Локомотив Пловдив отстъпи на Миконос в равностоен двубой
Чете се за: 02:02 мин.
Балкан поизпоти литовци в Еврокъп (ВИДЕО) Балкан поизпоти литовци в Еврокъп (ВИДЕО)
Чете се за: 04:07 мин.
Франция и Канада са двете държави извън САЩ с най-много баскетболисти в НБА Франция и Канада са двете държави извън САЩ с най-много баскетболисти в НБА
Чете се за: 01:50 мин.
Балкан излиза срещу литовци в Еврокъп Балкан излиза срещу литовци в Еврокъп
Чете се за: 00:57 мин.
Изпълнителният директор на Евролигата Чус Буено: Едно от нещата, които не искаме, е по-нататъшно разпокъсване Изпълнителният директор на Евролигата Чус Буено: Едно от нещата, които не искаме, е по-нататъшно разпокъсване
Чете се за: 04:37 мин.

Водещи новини

Министърът на транспорта: Аз никога не съм говорил за останки от дронове
Министърът на транспорта: Аз никога не съм говорил за останки от...
Чете се за: 06:32 мин.
Политика
На живо: Помилването на "петричкия Ескобар" на фокус в НС На живо: Помилването на "петричкия Ескобар" на фокус в НС
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Надценките на прицел - КЗП, БАБХ и НАП започват съвместни проверки Надценките на прицел - КЗП, БАБХ и НАП започват съвместни проверки
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
След акцията на ГДБОП и ДАНС в Община Сунгурларе - каква е схемата с обществените поръчки? След акцията на ГДБОП и ДАНС в Община Сунгурларе - каква е схемата с обществените поръчки?
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Зеленски имал ясни идеи за края на войната, Уиткоф ще ги представи...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
"Който чупи - плаща": Нови мерки за сигурност след...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Протестите в Албания не стихват, исканията са за оставка на...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Бурята "Адам" връхлетя Испания: Властите разпоредиха 800...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ