Кевин Дюрант влезе в топ 10 на най-добрите реализатори в НБА

Кевин Дюрант отбеляза 30 точки за Финикс при загубата от Денвър и влезе в топ 10 на най-добрите реализатори в историята на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

35-годишният Дюрант вече има в актива си 27 423 точки и измести от десетата позиция бившия играч на Филаделфия и Атланта Моузес Малоун. Лидер в класацията е ЛеБрон Джеймс с 39 124 точки.

Усилията на Дюрант се оказаха недостатъчни и Финикс отстъпи на Денвър със 111:119. Юсуф Нуркич отбеляза рекордните си за сезона 31 точки за "слънцата".

За Денвър се отличи Никола Йокич с 21 точки и 16 асистенции, а Реджи Даксън добави 20 точки.

