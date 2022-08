Кирьос и Нишиока ще спорят за титлата във Вашингтон

Австралиецът Ник Кирьос и японецът Йохишито Нишиока ще се изправят един срещу друг във финала на турнира от сериите АТП 500 във Вашингтон, след като спечелиха своите полуфинални мачове.

Финалистът от Уимбълдън Кирьос, който отрази пет мачбола при успеха си над Франсис Тиафо на четвъртфиналите, бе по-категоричен срещу шведа Майкъл Имер и се наложи със 7-6(4), 6-3.

Във втория полуфинал 96-ят в света Йошихито Нишиока изненада водача в схемата Андрей Рубльов от Русия с 6-3, 6-4. Нишиока е загубил и трите си досегашни мача с Кирьос.

