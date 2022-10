Клипърс взеха дербито с Лейкърс, Бъкс започнаха сезона с победа

Отборът на Лос Ей Лейкърс записа втора поредна загуба от началото на редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА), след като бе победен от Ел Ей Клипърс със 103:97 точки в дербито на Лос Анджелис. В арена "Crypto.com" двата тима си размениха първите две части и влязоха на почивката при равен резултат, но Клипърс надделяха в третата четвъртина и опазиха преднината си до края.

Кауай Ленард се завърна в игра за Клипърс след 16 месеца извън паркета, като той реализира 14 точки и 7 борби за 21 минути игра. Пол Джордж завърши с 15 точки, 10 борби и 4 асистенции, центърът Ивица Зубац се отчете със солиден дабъл-дабъл - 14 точки и 17 борби при безгрешна стрелба, а Джон Уол вкара 15 точки за 24 минути в дебюта си за тима.

За Лейкърс най-резултатен бе Лони Уокър IV с 26 точки, Антъни Дейвис добави 25 и 8 борби, а ЛеБрон Джеймс записа 20 точки, 10 борби и 6 асистенции.

Клипърс спечелиха категорично битката под коша с 58 борби срещу едва 38 за Лейкърс, като бяха и много по-точни в стрелбата - 46,3 процента срещу 35,1.

В първия си мач от новия сезон шампионът за 2021 година Милуоки Бъкс победи Филаделфия Севънтисиксърс с 90:88. Във Фили Бъкс водеха през по-голямата част от двубоя, като преднината им достигна 13 точки малко след началото на последната част, но домакините направиха късен щурм и успяха да наваксат пасива си, като дори дръпнаха с две точки 33 секунди преди края, но тройка на Уесли Матюс в ответната атака донесе победата на Милуоки.

Двукратният MVP на Лигата Янис Адетокумбо завърши с 21 точки, 13 борби и 8 асистенции за Бъкс, центърът Брук Лопес добави 17 точки, а Боби Портис се включи с 11 точки и 10 борби от пейката. За Сиксърс над всички бе Джеймс Хардън с 31 точки, 8 борби и 99 асистенции, а Джоуел Ембийд се отчете с 15 точки и 12 борби, но при едва 28,6 процента успеваемост на стрелбата.

Giannis dropped a near triple-double to lead the @Bucks to the win in their season opener!



21 PTS | 13 REB | 8 AST | 3 BLK pic.twitter.com/Sh4hqRKuNF