Кливланд Кавалиърс навакса пасив от 22 точки и победи Бостън Селтикс в битката на върха

Кливланд Кавалиърс победи Бостън Селтикс със 123:116 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Сблъсъкът противопостави първите два отбора в класирането на Източната конференция.

Двубоят започна със серия 25:3 за домакините. Гостите постепенно стопиха изоставането си. Баскетболистите от щата Охайо отговориха със серия 34:14 и и стигнаха до обрат в четвъртата част.

Джейсън Тейтъм остана на една асистенция от "трипъл-дабъл" и завърши срещата с 46 точки, 16 борби и 9 асистенции. За "кавалерите" Донован Мичъл реализира 41 точки.

Кливланд остава на върха в подреждането с актив от 49 победи и 10 загуби, докато Бостън е втори с 42 успеха и 18 поражения.

Donovan Mitchell brought his best to Boston in the Cavs' 9th straight win!



️ 41 PTS (26 in 2H)

️ 5 AST

️ 5 3PM



Superstar performance on the biggest stage. pic.twitter.com/wu8lL5zi67