Коди Гакпо подписа договора си с Ливърпул

Ливърпул представи новото си попълнение. Коди Гакпо подписа договора си с мърсисайдци, който е до 2028 г.

Според британските медии английският клуб ще плати 37 млн. паунда на ПСВ, като сумата може да нарасне до 50 млн. паунда. Полузащитникът ще носи екипа с №18.

We have reached an agreement for the transfer of Cody Gakpo from PSV Eindhoven, subject to a work permit, and the forward will join at the start of the January transfer window