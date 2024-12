Коди Милър-Макинайър и Цървена звезда без шанс срещу Анадолу Ефес

Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда пропуснаха да постигнат още един успех в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници сбъркаха срещу Анадолу Ефес след 67:89 в мач от 16-ия кръг. В Истанбулския баскетболен център за развитие момчетата на Янис Сфейропулос държаха съдбата в ръцете си през първото полувреме, но през второто баскетболистите на Томислав Миятович излязоха със съвсем друга настройка и стигнаха до две поред в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Сърбите събраха на сметката си осем победи и осем загуби, което ги поставя на 11-то място във временното класиране, докато турците се придвижиха с седмата позиция с девет успеха и седем поражения.

Гостите се радваха на солиден старт, в който Филип Петрушев, Коди Милър-Макинтайър и Огниен Добрич бяха под пара. Въпреки проблясъците на Ерджан Османи и Илайджа Брайънт, домакините трудно противодействаха, а Никола Калинич се постара сърбите да дръпнат с 11 точки в края на дебютния период.

Hot start to the game by @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/THMHN9sJrR — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 18, 2024

Двуцифрената преднина остана на таблото за „звездашите“ при откриването на втората част. Дан Отуру се развихри и почти собственоръчно помогна на турците да придобият увереност, но Добрич отвърна на удара и тимът от Белград се прибра в съблекалнята при 42:36.

Брайънт и Османи напомниха за себе си за начало на второто полувреме, което постепенно вдъхнови „сините“ към изравняването на резултата. „Звездашите“ зациклиха в нападение и обратът за отбора от Истанбул бе налице, като се откъсна с 2 точки след 30 минути игра. Заключителната четвърт стартира със серия от 13-0, дело основно на Родриг Бобоа и Роландс Шмитс, за да вдигнат турците аванса си до двуцифрени изражения и да решат всичко в своя полза.

Милър-Макинтайър започна в стартовата петица. Българският национал изигра силно първо полувреме, но през второто бе неутрализиран. Гардът завърши с 10 точки, 1 борба и 3 асистенции за 28 игрови минути. При стрелбата си той бе 2/7 от близко разстояние и 2/4 зад дъгата.

Филип Петрушев бе най-добър за сърбите с 15 точки.

Дан Отуру (6 борби) и Илайджа Брайънт (7 овладени под двата ринга топки) отбелязаха по 17 точки за Анадолу. Ерджан Османи завърши с 13 и 6 овладени под двата коша топки, Роландс Шмитс реализира 12 точки, Родриг Бобоа остана с 11.

На 20 декември (петък) "звездашите" ще приемат Макаби Тел Авив, а Анадолу ще влезе в ролята на домакин срещу Партизан.

