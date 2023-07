Комбинирай с мен, част 1

До началото на най-силното вътрешно първенство в света – Висшата лига остава точно един месец. На петъчната вечер на 11 август новаците Бърнли заедно с бившия играч на Манчестър Сити начело – Венсан Компани – ще посрещнат именно шампионите на Англия и Хосеп Гуардиола.

Доста време за трансфери, прогнози, закани. Английското футболно първенство приковава все по-осезаемо внимание и е нормално да се търсят какви ли не данни и детайли за него. От непробиваеми централни защитници, през вълшебни халфови линии до смъртоносни дуети в атака – футболът винаги ражда велики партньорства, за които се говори дълго, след като те се разделят. Предлагаме ви десетте най-продуктивни нападателни двойки в историята на Висшата лига, които са комбинирали най-често и най-много за голове в шампионата от сезон 1992-1993 насам.

9. Садио Мане – Мохамед Салах, 22 гола

На деветата позиция ще открием две двойки от различни епохи с еднакъв принос за отборите си. Салах и Мане съвсем доскоро забавляваха всички на „Анфийлд“, като не спираха да бележат, да асистират, а очевидно и да комбинират помежду си. Още по-странното в този тандем е, че двамата на пръв поглед не се харесваха особено и дори езикът на тялото на единия често е издавал негодувание от поведението или отиграването на другия. За първи път те играха заедно в първенството в началото на сезон 2017-2018 при равенството 3:3 срещу Уотфорд. Двамата бяха част от отбора, който най-накрая прекъсна 30-годишната суша на Ливърпул без титла на Англия. Дуото беше разделено през миналото лято, когато сенегалецът отиде в Байерн Мюнхен. Салах продължава да бележи регулярно за клуба, като вече има 137 попадения за мърсисайдци и е на пето място във вечната им ранглиста за голмайстори. От споменатите 22 гола, за които са комбинирали, египтянинът вкарва 12, Мане – 10.

9. Алън Шиърър – Нолберто Солана, 22 гола

Връщаме лентата доста по-назад, за да се върнем до предишния доста успешен период на Нюкасъл. Когато си топ-реализаторът на Висшата лига в цялата й история, донякъде е очаквано, че ще си намериш и отличен партньор, който да ти асистира често. Шиърър приключи кариерата си с 260 попадения, като все още не може да бъде догонен от никого. Двамата със Солано прекараха седем сезона заедно при „свраките“. Съвсем логично Солано асистира доста по-често на Шиърър, отколкото обратното, като центриранията от десния фланг си бяха запазена марка на перуанеца. От 22 гола 16 бяха дело на англичанина, за Солано останаха скромните 6.

7. Роби Фаулър – Стив МакМанамън, 24 гола

През 90-те години двете момчета, пристигащи от школата на Ливърпул, бързо успяха да изградят повече от солидна връзка. Стив започва на Анфийлд през 1990, 3 години по-късно се присъединява и Фаулър. Нападателят е един от най-големите любимци на феновете на отбора и до днес, като си тръгва от клуба със 128 гола във Висшата лига на сметката си. За 20 от тях асистира МакМанамън. Години по-късно двамата се събраха в Манчестър Сити, но там партньорството далеч не беше така продуктивно и не успяха да комбинират за нито един гол.

#OnThisDay in 1997, @Robbie9Fowler netted a dramatic late winner in another 4-3 win over @NUFC ️ pic.twitter.com/iTHX4vSpZz

7. Фреди Люндберг – Тиери Анри, 24 гола

Още един тандем, който приключва съществуването си във Висшата лига с 24 гола. Във времената, в които Арсенал беше на практика непобедим, Анри беше кралят на първенството, а лекотата, с която играеше, закономерно водеше до много голове. Наистина много. Французинът обаче не може да бъде обвинен, че беше егоист, след като регистрира 80 асистенции в първенството. Учудващо или не – 15 бяха за Люндберг. А за да бъде историята още по-романтична, Анри предостави и трите голови подавания за шведа при единствения хеттрик в кариерата му, дошъл в последния кръг от сезон 2002-2003 срещу Съндърланд. И двамата напуснаха Арсенал през 2007 – Фреди отиде в Уест Хем, а Тиери – в Барселона.

We've had 13 #PL hat-tricks on the last day of the season with 31% of them scored by @Arsenal players...



Freddie Ljungberg (2002/03)

Thierry Henry (2005/06)

Theo Walcott (2014/15)

Olivier Giroud (2015/16) pic.twitter.com/Y1jXkTob8i