От нашите пратеници във Вилнюс: Съюзниците ще препотвърдят, че Украйна ще стане член на НАТО

Съюзниците ще препотвърдят, че Украйна ще стане член на НАТО. Това заяви генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг в началото на Срещата на върха във Вилнюс. До часове НАТО ще разпространи комюнике с точния текст, щом съюзниците постигнат договореност за формулировката, обясни той.

НАТО ще даде ясно и силно послание към Украйна по пътя ѝ за присъединяване към Алианса, посочи Столтенберг. В момента се уточняват последните детайли на комюникето. Съюзниците са съгласни Украйна да с присъедини към Пакта след като войната приключи, въпросът е обаче колко бързо да се случи това и да бъдат ли поети ангажименти за времева рамка. Източноевропейските и балтийските държави настояват за по-ясни ангажименти, докато САЩ и Германия са по-предпазливи

Украинският президент Зеленски заяви преди срещата, че мястото на страната му е в НАТО заради сигурността на източния фланг. Изявлението му е само няколко часа преди очакваната му визита във Вилнюс, където трябва да се включи в първото заседание на съвета НАТО - Украйна и да се срещне с американския президент Джо Байдън.

Текстът на комюникето ще бъде публикуван до няколко часа, след като се постигне съгласие между всички съюзници.

Напът за Вилнюс украинският президент написа в Туитър, че Украйна заслужава уважение, но получава сигнали, че във Вилнюс няма готовност да бъде отправена поканена за членство:

We value our allies. We value our shared security. And we always appreciate an open conversation.

Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect.



Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect.

But Ukraine also deserves respect.