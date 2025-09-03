Ново младежко предаване, сериали и още детско съдържание в ефира на БНТ 1 през новия сезон

Тази есен Българската национална телевизия открива новия си програмен сезон със свежи формати, нови рубрики и много изненади за зрителите. Наред с обичаните предавания и познатите лица, обществената телевизия поставя акцент върху младежката аудитория с ново предаване, забавлява най-малките с любими герои и предлага специална филмова селекция.

Новото младежко предаване – „В ритъма на града“ с водеща Владимира Илиева, започва на 13 септември, събота, от 11:30 ч. по БНТ 1. Предаването събира най-интересното от светския живот. Всяка събота ви очакват актуални теми от света на шоубизнеса, срещи с интересни млади хора, с последователи в мрежите. Ще чуем ритъма на улицата, а AI Джен Зи ще помага на водещата с вайръл новините.

Началото на новия сезон на „Култура.БГ“ с водещ Димитър Стоянович е на 8 септември от 11:00 ч. с нова рубрика, която ще показва различни обекти и дейности в Националната художествена галерия.

Сутрешният блок „Денят започва“ се завръща от 9 септември в обичайния си начален час – 5:55 – с водещи Христина Христова и Симеон Иванов. Веднага след това, от 9:20 ч. до 11:00 ч., Надя Иванова и Стефан А. Щерев са „100% будни“ за полезни идеи и любопитни срещи със своите гости. Сред новите рубрики в предаването са „Човекът отвъд заглавието“ с фокус върху успешните българи с международен принос, „Вкусът от детството“, в която известни личности ще приготвят любимото си ястие от младежките години, „Тайните на България“ ще разказва легенди и показва фолклор от непопулярни места през погледа на етнографи и местни експерти, положителните документални истории „Мисия: Добро“ и още изненади за зрителите на „100% будни“.

Новият 15-и сезон на „Отблизо“ с водеща Боряна Граматикова започва на 14 септември, неделя, в 11:00 ч. по БНТ 1 и ще запознае зрителите на обществената телевизия с ново лице – Лидия Христова, която ще проверява какво и колко знае младото поколение за предметите от близкото минало.

От 9 септември, от понеделник до четвъртък, най-малките зрители могат да гледат премиерно в ефира на БНТ 1 хитовите детски сериали „Пес патрул“ и „Костенурките нинджа – нова мутация“. От 14:15 ч. малчуганите ще се забавляват с приключенията на десетгодишния Райдър и неговите верни говорещи кученца в „Пес патрул“, а веднага след това – в 14:45 ч., започват новите истории на Леонардо, Донатело, Рафаело и Микеланджело.

Образователното детско предаване „Уча, зная и играя“ се завръща с втори сезон на 14 септември, неделя, в 15:00 ч. с епизод, посветен на първия учебен ден и развитието на училището у нас и по света. Младежкото куиз шоу „Това го знам“ започва от 14 септември, неделя, в 17:00 ч. по БНТ 1. В поредица специални епизоди водещият Бойко Кръстанов ще посрещне отличниците от предходните сезони. През новия сезон сили ще премерят звездни родители и техните деца, както и училища от цялата страна. В събота и в неделя от 19:50 ч. БНТ 1 ще продължи да пренася децата в магичен свят, изпълнен с принцеси и юнаци, змейове и самодиви, с поредицата „Разкажи ми приказка“. Първият епизод за сезона е на 13 септември.

Програмната схема на БНТ 1 включва богато филмово съдържание през есенните вечери. В три последователни съботи – на 6, 13 и 20 септември от 21:20 ч., БНТ 1 ще покаже класиката „Мера според мера“, със субтитри на литературен български език, в дигитално качество – с реставрирани изображение и звук.

От 12 септември се завръща най-успешният български сериал, продуциран от обществената телевизия. Всеки петък в 22:00 ч. зрителите ще се срещат отново с любимите си герои в петте сезона на един от най-емблематичните сериали – „Под прикритие“.

От 17 септември, от понеделник до четвъртък, в 22:00 ч. е телевизионната премиера на британско-американския сериал „Хотел „Портофино“.

Новият сезон на Българската национална телевизия ще бъде наситен с изненади за зрителите и дигиталните потребители. В каналите на БНТ ви очакват празнични издания, тематични кампании, рубрики и вълнуващи нови проекти.