БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ново младежко предаване, сериали и още детско съдържание...
Чете се за: 04:57 мин.
"Той гледа на изток": "Да, България"...
Чете се за: 02:15 мин.
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
Чете се за: 02:05 мин.
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 04:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ново младежко предаване, сериали и още детско съдържание в ефира на БНТ 1 през новия сезон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:57 мин.
Общество
Запази
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Тази есен Българската национална телевизия открива новия си програмен сезон със свежи формати, нови рубрики и много изненади за зрителите. Наред с обичаните предавания и познатите лица, обществената телевизия поставя акцент върху младежката аудитория с ново предаване, забавлява най-малките с любими герои и предлага специална филмова селекция.

Новото младежко предаване – „В ритъма на града“ с водеща Владимира Илиева, започва на 13 септември, събота, от 11:30 ч. по БНТ 1. Предаването събира най-интересното от светския живот. Всяка събота ви очакват актуални теми от света на шоубизнеса, срещи с интересни млади хора, с последователи в мрежите. Ще чуем ритъма на улицата, а AI Джен Зи ще помага на водещата с вайръл новините.

Началото на новия сезон на „Култура.БГ“ с водещ Димитър Стоянович е на 8 септември от 11:00 ч. с нова рубрика, която ще показва различни обекти и дейности в Националната художествена галерия.

Сутрешният блок „Денят започва“ се завръща от 9 септември в обичайния си начален час – 5:55 – с водещи Христина Христова и Симеон Иванов. Веднага след това, от 9:20 ч. до 11:00 ч., Надя Иванова и Стефан А. Щерев са „100% будни“ за полезни идеи и любопитни срещи със своите гости. Сред новите рубрики в предаването са „Човекът отвъд заглавието“ с фокус върху успешните българи с международен принос, „Вкусът от детството“, в която известни личности ще приготвят любимото си ястие от младежките години, „Тайните на България“ ще разказва легенди и показва фолклор от непопулярни места през погледа на етнографи и местни експерти, положителните документални истории „Мисия: Добро“ и още изненади за зрителите на „100% будни“.

Новият 15-и сезон на „Отблизо“ с водеща Боряна Граматикова започва на 14 септември, неделя, в 11:00 ч. по БНТ 1 и ще запознае зрителите на обществената телевизия с ново лице – Лидия Христова, която ще проверява какво и колко знае младото поколение за предметите от близкото минало.

От 9 септември, от понеделник до четвъртък, най-малките зрители могат да гледат премиерно в ефира на БНТ 1 хитовите детски сериали „Пес патрул“ и „Костенурките нинджа – нова мутация“. От 14:15 ч. малчуганите ще се забавляват с приключенията на десетгодишния Райдър и неговите верни говорещи кученца в „Пес патрул“, а веднага след това – в 14:45 ч., започват новите истории на Леонардо, Донатело, Рафаело и Микеланджело.

Образователното детско предаване „Уча, зная и играя“ се завръща с втори сезон на 14 септември, неделя, в 15:00 ч. с епизод, посветен на първия учебен ден и развитието на училището у нас и по света. Младежкото куиз шоу „Това го знам“ започва от 14 септември, неделя, в 17:00 ч. по БНТ 1. В поредица специални епизоди водещият Бойко Кръстанов ще посрещне отличниците от предходните сезони. През новия сезон сили ще премерят звездни родители и техните деца, както и училища от цялата страна. В събота и в неделя от 19:50 ч. БНТ 1 ще продължи да пренася децата в магичен свят, изпълнен с принцеси и юнаци, змейове и самодиви, с поредицата „Разкажи ми приказка“. Първият епизод за сезона е на 13 септември.

Програмната схема на БНТ 1 включва богато филмово съдържание през есенните вечери. В три последователни съботи – на 6, 13 и 20 септември от 21:20 ч., БНТ 1 ще покаже класиката „Мера според мера“, със субтитри на литературен български език, в дигитално качество – с реставрирани изображение и звук.

От 12 септември се завръща най-успешният български сериал, продуциран от обществената телевизия. Всеки петък в 22:00 ч. зрителите ще се срещат отново с любимите си герои в петте сезона на един от най-емблематичните сериали – „Под прикритие“.

От 17 септември, от понеделник до четвъртък, в 22:00 ч. е телевизионната премиера на британско-американския сериал „Хотел „Портофино“.

Новият сезон на Българската национална телевизия ще бъде наситен с изненади за зрителите и дигиталните потребители. В каналите на БНТ ви очакват празнични издания, тематични кампании, рубрики и вълнуващи нови проекти.

#програма на БНТ #нов ТВ сезон #БНТ

Последвайте ни

ТОП 24

Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
1
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
2
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам
3
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е...
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически преглед и незаконно отдаване под наем
4
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически...
Екшън с трамвай-беглец 22: Ватманът не успял да го догони - иначе опитал (ОБЗОР)
5
Екшън с трамвай-беглец 22: Ватманът не успял да го догони - иначе...
МВР издирва мъж, изчезнал в София в началото на август
6
МВР издирва мъж, изчезнал в София в началото на август

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
4
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
5
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
6
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...

Още от: Избрано

Ценни находки от бронзовата епоха излизат на светло 60 години след откриването им
Ценни находки от бронзовата епоха излизат на светло 60 години след откриването им
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Да виждаш със сърцето: Историята на Верка и нейните рози, която трогна зрителите на БНТ Да виждаш със сърцето: Историята на Верка и нейните рози, която трогна зрителите на БНТ
Чете се за: 00:32 мин.
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм
5683
Чете се за: 13:05 мин.
Вино на 7000 години в "Града на птиците" Вино на 7000 години в "Града на птиците"
6407
Чете се за: 11:47 мин.
Крепостта Русокастро пази следи от ключови битки и събития в българската история Крепостта Русокастро пази следи от ключови битки и събития в българската история
7200
Чете се за: 11:12 мин.

Водещи новини

"Той гледа на изток": "Да, България" искат оставката на Атанас Зафиров
"Той гледа на изток": "Да, България" искат...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в Триъгълника на властта На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в Триъгълника на властта
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Част от родителите на децата, катерили се по кран в София, са знаели за действията им Част от родителите на децата, катерили се по кран в София, са знаели за действията им
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22 в София Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22 в София
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Политическите заявки през новия парламентарен сезон
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Трима пострадаха след инцидент с автобус от градския транспорт на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Лазерни оръжия, балистични ракети и още оръжия демонстрира Китай на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Ново младежко предаване, сериали и още детско съдържание в ефира на...
Чете се за: 04:57 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ