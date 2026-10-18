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Комо победи Фиорентина и се изкачи в топ 4

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Матия Либерали, Николас Пас и Анастасиос Дувикас отбелязаха головете за победителите.

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Снимка: БГНЕС
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Комо спечели с 3:1 срещу Фиорентина в двубой от седмия кръг на италианското първенство. Матия Либерали, Николас Пас и Анастасиос Дувикас отбелязаха головете за победителите, а Марин Понграчич реализира единственото попадение за „виолетовите“.

С успеха Комо събра 14 точки и се изкачи на четвъртото място във временното класиране.

Фиорентина продължава да изпитва затруднения от началото на сезона и заема предпоследната, 19-а позиция, с едва 4 точки.

#Комо ФК #Серия А 2026/2027 #ФК Фиорентина

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