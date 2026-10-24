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Комо пренесе отличната си форма и в Серия А след разгрома над Манчестър Юнайтед

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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В герой за домакините се превърна Тасос Дувикас.

сеск фабрегас пренесе олимпийския огън милано кортина комо
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Комо продължава впечатляващото си представяне. След разгрома с 4:1 над Манчестър Юнайтед в Шампионската лига тимът се справи убедително и със Сасуоло, побеждавайки го с 2:0. В герой за домакините се превърна Тасос Дувикас, който отбеляза и двете попадения, въпреки направените промени в състава.

Футболистите на Сеск Фабрегас все още бяха под впечатлението от паметния успех срещу английския гранд, но трябваше да се справят и с няколко кадрови проблема. Матиа Либерали се присъедини към Трево Чалоба, Асан Диaо и Хесус Родригес в списъка с отсъстващи. Мойзе Кийн се завърна на резервната скамейка, а Самуеле Ричи започна като титуляр за първи път.

Сасуоло пристигна след само една спечелена точка в предишните си три мача. Гостите бяха без Джей Идзес, Феде Лейсен, Даниел Болока и Исмаел Коне, докато Кристиан Волпато отново беше близо до оптималното си физическо състояние.

Комо прати топката в мрежата още в седмата минута, но попадението не беше зачетено заради засада на Лукас да Куня, който действаше по десния фланг. Неманя Матич стреля с глава покрай вратата след изпълнение на свободен удар, а малко по-късно Дувикас беше близо до гола, но ударът му от изключително труден ъгъл се отби от близката греда след рикошет.

Гръцкият нападател принуди Стефано Турати да се намесва и при друга ситуация, докато завършващият удар на Максенс Какере не затрудни особено вратаря. Бенхамин Домингес също имаше възможност да открие резултата, но изпълнението му с фалцов удар премина покрай целта.

Недоволен от видяното през първата част, Сеск Фабрегас извърши три смени на почивката. Ходът му даде бърз резултат, тъй като Комо поведе само три минути след подновяването на играта. Максенс Какере спечели единоборство в средата на терена и изведе Кайки по левия фланг. Последва подаване към Дувикас, който завърши атаката с точен удар.

Комо беше близо до втори гол, когато Джейдън Адай преодоля защитник с поредица от финтове по десния фланг и стреля към близкия ъгъл, но Турати спаси. При добавката ударът с глава на Какере беше отклонен в корнер от Игнаце ван дер Бремпт.

Втората част на домакините обаче продължи да носи опасности пред вратата на Сасуоло. Кайки пресече подаване в средата на терена, напредна по левия фланг и върна топката от аутлинията. Дувикас се включи в наказателното поле и с плъзгане от около 10 метра отбеляза втория си гол в мача, оформяйки крайното 2:0.

Комо имаше възможност да направи победата още по-убедителна. Луис Миля пропусна от близка дистанция след грешка на гостите при изнасянето на топката, а в добавеното време удар на Хакобо Рамон беше блокиран.

#Тасос Дувикас #Комо ФК #Серия А 2026/2027 #ФК Сасуоло

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