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Комплексът "СамЕлион" става център за високи постижения на волейбола

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Новината потвърди президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.

комплекс
Снимка: БТА
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Президентът на волейболната федерация на България Любомир Ганев съобщи, че спортният комплекс "СамЕлион" в Самоков ще стане център за високи постижения на спортисти във волейбола. Това ще стане на конгреса на световната волейболна федерация (FIVB) през ноември, когато ще бъде подписан меморандум за това.

Любо Ганев разкри, че се работи за това от миналата година с инженер Петър Георгиев за специалния статут на спортния комплекс в Самоков. В света има малко такива центрове, като те са концентрирани в Африка, има един такъв в Италия, а наскоро е открит и във Франция, който обаче е за плажен волейбол.

Любомир Ганев каза още, че продължава да се работи усилено по проекта Дома на волейбола, като не е далеч моментът, когато може да се направи първа копка. Проектът включва функционална зала с капацитет за 2500 зрители, допълнителна помощна зала, офиси за федерацията по волейбол, хотелска част с минимум 60-70 места за настаняване, ресторант, фитнес център и достатъчно паркоместа за всички посетители и гости на комплекса.

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