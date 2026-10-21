Константин Костадинов на висота в драма за Остенде във ФИБА Къп

Константин Костадинов се представи на висота и помогна на Остенде да направи втора вярна крачка във ФИБА Къп. Пред своя публика българинът и неговите съотборници оцеляха срещу Динамо Букурещ с 84:80 в мач от третия кръг в група B.

Преотстъпеният от Андора играч започна в стартовата петица и не разочарова за белгийците. Българският национал постави името си сред най-добрите реализатори. Крилото завърши с 16 точки, 5 борби, 1 асистенция и 2 откраднати топки за 19 минути, в които се задържа на паркета. При стрелбата си той бе 7/10 от средна дистанция, 0/1 зад дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Момчетата на Денис Вуехвер имат две победи и една загуба във втория по сила турнир, организиран от ФИБА. На 28 октомври (сряда) Костадинов и компания ще гостуват на Застал Жельона Гура.

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Домакините поставиха ударно начало и двуцифрената разлика бе факт, а в края на дебютната част дръпнаха със 7 точки. Белгийците продължиха в същия дух и през втория период, но гостите отговориха и поставиха 36:36 на голямата почивка.

Румънците показаха още по-добро лице при подновяването на играта, когато обратът бе факт за плюс 4 точки след 30 минути игра. Финалната десетка премина през доста драматични обрати, но белгийският тим надделя в заключителните секунди.

Стефън Суенсън блесна за Остенде с 25 точки, 7 борби, 10 асистенции и 5 точни стрелби зад дъгата.