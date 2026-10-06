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Константин Костадинов поведе Остенде към успешен старт във ФИБА Къп

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Спорт
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Българският национал над всички за белгийците.

константин костадинов поведе остенде успешен старт втв фиба къп
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Константин Костадинов се погрижи Остенде да постави успешно начало на участието си във ФИБА Къп. Българинът и неговите съотборници се пребориха за успеха при визитата си на Патриоти Левице след 76:69 в мач от първия кръг в група B.


Преотстъпеният от Андора играч се включи от резервната скамейка, но това не го спря да даде тон на белгийците. Българският национал поведе листата на реализаторите за своя тим и помечта за дабъл-дабъл. Крилото остави на сметката си 15 точки, 8 борби и 1 асистенция за 22 игрови минути. При стрелбата си той бе 6/8 от средна дистанция и 3/7 от линията за изпълнение на наказателни удари.


Така момчетата на Денис Вуехвер дадоха заявка за силно представяне във втория по сила турнир, организиран от ФИБА. Следващият мач за Костадинов и компания ще бъде на 14 октомври (сряда), когато ще гостуват на Застал Жельона Гура.

Началните минути преминаха под знака на равенството, но гостите се откъснаха с 5 точки в края на дебютната част. Белгийците държаха нещата в свои ръце през целия втори период и фиксираха 46:38.

Белгийският тим не се спря и при подновяването на играта, когато авансът му стана още по-убедителен за плюс 16 след 30 минути игра. Домакините опитаха да надигнат глава във финалната десетка, но техните съперници не се дадоха до края.

#ФИБА Къп 2026/2027 #БК Патриоти Левице #БК Остенде #Константин Костадинов баскетбол

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